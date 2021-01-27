СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
На прошлой неделе разработчики из Bloober Team опубликовали предельно подробный перечень системных требований для психологического хоррора The Medium, из которого напрашивался вывод о том, что далеко не все PC-геймеры смогут «порадоваться» минимально допустимой частоте кадров в 60 fps. Сегодня издание DSOGaming, получившее на обзор пресс-версию The Medium, косвенно подтвердило данные домыслы.
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Согласно сведениям от журналистов DSOGaming, с The Medium на высоких настройках качества без трассировки лучей при разрешении 1080p не справляется даже новейший ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080: при данных условиях видеокарта не выдаёт стабильные шестьдесят кадров в секунду. Это ещё полбеды: игра страдает от многочисленных подтормаживаний, вызванных подгрузкой данных. Как пишут авторы материала, такие подгрузки возникали в каждой комнате в игре. В накопителе причины быть не может: в качестве оного журналисты использовали твердотельный диск Samsung 970 Pro NVMe M.2.
Авторы сразу уточняют, что узких мест в их системе нет: игра воспроизводилась на компьютере с процессором Intel Core i9-9900K с 16 Гбайтами оперативной памяти на частоте 3800 МГц, ну и с видеокартой GeForce RTX 3080. Была установлена последняя версия драйверов GeForce, а в качестве операционной системы использовалась 64-разрядная Windows 10.
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По словам журналистов DSOGaming, совершенно непонятно, что происходит и в чём может быть проблема. Очевидно одно: уровень графики в The Medium абсолютно не оправдывает подобные «тормоза»/требования к системе (кому как удобнее считать).
Конечно, ещё теплится надежда на возможный патч первого дня, но учитывая, что релиз The Medium уже завтра, возникает тревога касательно релизного качества продукта.
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