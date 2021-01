Есть такая якутская компания игроделов под названием Fntastic, которая заручилась поддержкой издательства MyTona. Результатом их коллаборации на данном этапе стал анонс проекта The Day Before. Если верить описанию игры, то мы имеем дело с постапокалиптическим MMO-шутером, который очень сильно походит на The Division.

Анонс снабдили вполне завлекающим описанием. Тут будет открытый мир, переживший опасный вирус. Действие происходит в Америке, которая стала похожа на настоящую военную зону, наполненную монстрами, мародёрами и прочими преступниками. А игроку, соответственно, нужно будет выживать во всём этом мраке и печали.

Игровой процесс The Day Before, опять же, во многом должен походить на The Division. Придётся искать припасы, обыскивать трупы, исследовать здания, кататься на транспорте и собираться в группы. В мире игры будет колония выживших, где исследователь сможет не только продать накопленный скарб, но и заняться немудрёной кастомизацией всей своей экипировки. Анонсирующий трейлер прилагается.

Во все ситуации с The Day Before смутить может одно очень странное обстоятельство. Размещённые скриншоты игры очень сильно напоминают — вплоть до постановки кадра и выбора локации — о других подобных проектах. Сходство с The Division прослеживается особенно ярко, но на других «скринах» мы смогли разглядеть чуть ли не скопированные кадры из второй The Last of Us и Red Dead Redemption 2.

Пожелаем якутским игроделам удачи, но всё это как-то странно… Даты релиза у The Day Before пока нет. Релиз должен состояться во втором квартале нынешнего года в Steam.