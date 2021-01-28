Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что после выхода крупного обновления 1.1 в Cyberpunk 2077 возникла проблема, приводившая к невозможности прохождения задания «Старые друзья». В понедельник CD Projekt RED уточнила, что ей известно о данной ошибке, и что коллектив ведёт работу над её исправлением. Прошло всего три дня, и обновление-«хотфикс» 1.11 уже применено к игре.

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Патч также возвращает систему рандомизации предметов в игре к состоянию, которое она имела до обновления 1.1.

Стоит напомнить, что 1.1 — первое из двух запланированных крупных обновлений для Cyberpunk 2077, призванных исправить основные ошибки и привести в порядок версии игры для консолей прошлого поколения. Второй патч собираются выпустить уже в следующем месяце, после чего Cyberpunk 2077 ждут долгие месяцы обновлений и бесплатных DLC.

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Что же касается крупных платных дополнений, то, судя по представленной недавно «дорожной карте», их появления можно не ждать минимум до следующего года.