Вчера днём в Сети появилась информация о том, что обновление Cyberpunk 2077 версии 1.1 не только улучшило оптимизацию игры и исправило старые ошибки, но и добавило ошибок новых. В частности, игроки сообщили, что после обновления возникла ошибка при прохождении задания «Старые друзья», в результате чего необходимый диалог с персонажем Такэмурой во время телефонного разговора не появлялся.

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Не прошло и суток, как CD Projekt RED в разделе технической поддержки Cyberpunk 2077 сообщила о том, что «исследует» возникшую проблему. Пока ошибка исправляется на уровне патча, разработчики рекомендуют игрокам следующий порядок действий для возможного решения проблемы. Дальше, если позволите, немного «копипаста»:

1. Загрузите файл сохранения, созданный перед тем, как Ви и Такэмура выходят с офиса Вакако.

2. Сразу после выхода с офиса нужно закончить разговор с Такэмурой.

3. После окончания разговора и обновления задания, пропустите 23 часа.

4. Посмотрите, появится ли диалог после этого.

В феврале выйдет второе из крупных запланированных обновлений Cyberpunk 2077, но что-то нам подсказывает, что «глюк» с прохождением «Старых друзей» разработчики поправят пораньше.