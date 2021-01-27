Всего неделя прошла с момента релиза завершающей части обновлённой трилогии про Агента 47, как руководитель студии IO Interactive Хакан Абрак в беседе с журналистом делового издания GamesIndustry сообщил о том, что расходы на производство игры уже полностью окупились. Столь быстрый успех Hitman 3 вселяет в коллектив IO Interactive уверенность в завтрашнем дне и позволяет плавно переходить к созданию других амбициозных проектов.

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Примечателен тот факт, что IO Interactive самостоятельно занималась не только разработкой, но и продвижением и изданием Hitman 3, так что ни с кем делить выручку от продаж ей не придётся, и всё пойдёт на дальнейшие творения компании.

Сейчас IO Interactive прорабатывает идею игры про Джеймса Бонда под кодовым названием Project 007. Известно, что в данном проекте будет рассказана оригинальная история, никак не связанная с прежними произведениями про английского суперагента.