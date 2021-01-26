В ноябре прошлого года студия IO Interactive неожиданно для всех объявила о том, что трудится над проектом про Джеймса Бонда. Игра пока известна под рабочим названием Project 007, что явно намекает на её внушительную отдалённость от готовности и, как следствие, релиза.

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В беседе с датским изданием DR руководитель IO Interactive Хакан Абрак поделился парочкой подробностей. Во-первых, по словам Абрака, Project 007 может перерасти в трилогию. Опыт создания трилогии у разработчиков уже имеется, так что сложностей возникнуть не должно; важно лишь помнить, что это пока только предположение руководителя студии.

Во-вторых, Абрак напомнил, что в Project 007 будет задействован собственный разработанный IO Interactive образ Джеймса Бонда, а в сюжете будет подана абсолютно новая, никак не связанная с предыдущими произведениями «бондианы» история.

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В-третьих, Project 007 станет самым крупным проектом в истории IO Interactive. Для его производства штат разработчиков в течение ближайших лет будет увеличен с нынешних двухсот до планируемых четырёхсот. Соответственно, логично предположить, что и релиз Project 007 — вопрос не ближайших лет.

Наконец, Абрак отметил, что гордится тем фактом, что владельцы франшизы про Джеймса Бонда доверили производство новой игры именно IO Interactive. Оно и немудрено: кому ещё можно доверить игру про суперагента, если не создателям игр про другого суперагента.