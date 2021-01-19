Самые современные видеокарты AMD и NVIDIA прописались в подробных системных требованиях хоррора The Medium
Разработчики из Bloober Team минувшим летом уже публиковали системные требования своего психологического хоррора The Medium, но за неделю с небольшим до релиза решили обновить их и сделать более подробными. В обновлённых требованиях представлено аж семь колонок вариантов конфигураций против трёх, что были представлены летом. Не будем долго задерживаться и перейдём сразу к делу, тем более что информации много.
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Минимальные требования (1080p@30 fps на низких настройках графики):
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super/GTX 1060 или AMD Radeon R9 390X.
Рекомендованные требования (1080p@30 fps на средних настройках графики):
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 Super или AMD RX 5600 XT.
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«Высокие» требования (1440p@30fps на высоких настройках графики):
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon 5700 XT.
«Ультра» требования (2160p (4K)@30fps на высоких настройках графики):
- процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080/RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6800.
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Требования для минимального уровня трассировки лучей:
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6800.
Требования для рекомендованного уровня трассировки лучей:
- процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800.
Требования для высокого уровня трассировки лучей:
- процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Релиз The Medium состоится 28 января.
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