СМИ: Vicarious Visions в составе Blizzard трудится над ремейком Diablo II
Несколько часов назад стало известно, что Activision перевела коллектив Vicarious Visions, ответственный, в частности, за Crash Bandicoot N.Sane Trilogy и Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, в состав Blizzard. Громадная студия из двухсот с лишним сотрудников полностью посвятит себя играм Blizzard и, более того, уже некоторое время помогала «Метелице».
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Спустя пару часов после оглашения вышеизложенной информации на связь вышел небезызвестный журналист Bloomberg Джейсон Шрейер, по информации которого, Vicarious Visions в качестве подразделения Blizzard завершит работу над ремейком Diablo II. По плану, Vicarious Visions заменит в Blizzard так называемую первую, «классическую» команду разработчиков, которую, как уточняет Шрейер, без лишнего шума расформировали минувшей осенью. Первая команда известна работой над StarCraft II, Heroes of the Storm, StarCraft Remastered и, наконец, Warcraft III Reforged.
Судя по информации Шрейера, передача Vicarious Visions в состав Blizzard на данном этапе вызвана исключительно желанием подготовить и выпустить ремейк Diablo II. Как пишет журналист, в прошлом году Blizzard передала ремейк культовой игры в руки своей третьей команды, которая сейчас трудится над Diablo IV. После «замены» первой команды на Vicarious Visions в задачу разработчиков Diablo IV войдёт присмотр за новым коллективом и помощь в работе над ремейком.
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Что ж, если информация Шрейера верна, а она оказывается верной с поразительной вероятностью, то ремейк Diablo II мы всё-таки увидим. Стоит напомнить, что слухи о существовании данного проекта появлялись ещё несколько лет назад: Blizzard должна была анонсировать проект совместно с Diablo IV ещё на BlizzCon 2019, но в итоге четвёртая номерная часть франшизы была представлена в гордом одиночестве.
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