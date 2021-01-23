Коллектив Vicarious Visions, отвечавший за производство ремейков Tony Hawk’s Pro Skater и Crash Bandicoot станет подразделением Blizzard Entertainment. Об этом сегодня объявил холдинг Activision Blizzard; ранее коллектив подчинялся Activision и работал над проектами именно этой «части» холдинга.

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Над чем конкретно будет трудиться Vicarious Visions в составе Blizzard, однако, не уточняется; известно лишь, что команда какое-то время помогает «Метелице» с неким проектом и полностью посвятит себя играм этой компании. Скорее всего, полноценный плод данного сотрудничества мы увидим в лучшем случае через несколько лет.

Vicarious Visions была основана в далёком по меркам игровой индустрии 1990-м году. Activision приобрела компанию в 2005-м, и на текущий момент в её составе трудятся более двухсот сотрудников.