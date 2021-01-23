Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы ремейков Tony Hawk’s Pro Skater и Crash Bandicoot войдут в состав Blizzard

От перемены мест слагаемых, впрочем, сумма не меняется.
+
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>

Коллектив Vicarious Visions, отвечавший за производство ремейков Tony Hawk’s Pro Skater и Crash Bandicoot станет подразделением Blizzard Entertainment. Об этом сегодня объявил холдинг Activision Blizzard; ранее коллектив подчинялся Activision и работал над проектами именно этой «части» холдинга.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3070 в Compeo.ru
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Над чем конкретно будет трудиться Vicarious Visions в составе Blizzard, однако, не уточняется; известно лишь, что команда какое-то время помогает «Метелице» с неким проектом и полностью посвятит себя играм этой компании. Скорее всего, полноценный плод данного сотрудничества мы увидим в лучшем случае через несколько лет.

Vicarious Visions была основана в далёком по меркам игровой индустрии 1990-м году. Activision приобрела компанию в 2005-м, и на текущий момент в её составе трудятся более двухсот сотрудников.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard activision activision blizzard vicarious visions
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы перспективной 4X-стратегии Humankind рассказали о гибкой настройке аватара игрока
3
id Software работает над неанонсированной жестокой VR-игрой
+
Облагороженный Новиград в свежем трейлере модификации The Witcher 3 HD Reworked Project Next-Gen
+
Nightdive известила о скором начале приёма предзаказов на ремейк System Shock
4
Симулятор выживания Journey to the Savage Planet готовится выйти в Steam после годового размещения в EGS
+
Авторы ремейков Tony Hawk’s Pro Skater и Crash Bandicoot войдут в состав Blizzard
+
Специалисты Digital Foundry опробовали демоверсию Resident Evil Village для PS5: 4K на месте
2
Аналитики: Cyberpunk 2077 продемонстрировала лучший цифровой старт продаж в истории игр
12
СМИ: Ремейк Resident Evil 4 сменил разработчиков и выйдет лишь через пару лет
5
Capcom устроила распродажу игр Resident Evil с шикарными скидками
1
По слухам, Resident Evil 7 получит патч для PlayStation 5 и Xbox Series
+

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 26
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 самых многообещающих игр с открытым миром, выходящих в 2021 году
11
Простое решение самой главной проблемы Windows 10 в 2021 году
15
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в начале 2021 — оставляем майнеров не у дел
60
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
13
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
10

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
21:59
Никто не знает: в этой игре есть встроенный бенч?
Интересные детали производительности Hitman 3 на консолях нового поколения
Tempestus Scion
21:59
Лучше сразу закажи камаз говна.
Цены на процессоры AMD в РФ пошли вниз – Ryzen 9 5950X потерял 7000 р, Ryzen 7 5800X – 8000 р
Сергей Vorvort
21:56
Мне понтоваться ни к чему: есть парни с 6900XT и 5900X, которым смешно смотреть на сине - зеленых троллей, пытающихся в каждой новости про Radeon или AMD доказать что их любимки лучшие. Кстати, вопрос...
Старые видеокарты AMD взлетели в цене на вторичном рынке - RX 470 за 20 000₽, а Vega 56 - 40 000₽
xenomorph1024
21:54
на малые ядра можно всякую фоновую хрень перекинуть (антивирусники, торренты, активность самой винды и прочее), чтобы оно не дергало основной игровой процесс
Дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения может состояться раньше предполагаемого срока
Константин Дятлов
21:51
так пойди пососи, если у тебя вокруг все сосут)
RX 6800 XT переиграла RTX 3080, показав на 14% большую производительность в играх
xenomorph1024
21:49
вы слишком переоцениваете влияние памяти на производительность
Дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения может состояться раньше предполагаемого срока
LAVRADAR
21:47
вот только что-то биток падает, доходность от майнинга падает, на форумах у майнеров вовсю обсуждения как правильно выйти из майнинга, и надо ли уже продавать карты
Майнеры скупили все ASIC — спрос на видеокарты будет только расти
V.L.A.D.L.E.N
21:45
Было бы неплохо, если бы облик персонажа менялся вместе с эпохами.
Авторы перспективной 4X-стратегии Humankind рассказали о гибкой настройке аватара игрока
Константин Дятлов
21:44
ща вирусняк тебе скинет чтобы карту спалить)
Старые видеокарты AMD взлетели в цене на вторичном рынке - RX 470 за 20 000₽, а Vega 56 - 40 000₽
V.L.A.D.L.E.N
21:44
Мда. Как-то начинаю сомневаться...
Авторы перспективной 4X-стратегии Humankind рассказали о гибкой настройке аватара игрока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем