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Состоялся релиз Hitman 3

Что об игре думают игроки, узнаем через пару дней. Ну, или уже сегодня на игровых форумах.
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Сегодня у IO Interactive две новости: одна хорошая, другая светло-грустная. Хорошая — это то, что наконец-то состоялся релиз Hitman 3, которого ждали без преувеличения все фанаты игр серии про убийцу со штрих-кодом на затылке. Грустная же новость заключается в том, что перед нами финальная часть обновлённой трилогии приключений Агента 47. Игра уже доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Stadia и Switch.

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Напомним, что в Hitman 3 нашему брутальному убийце предстоит выполнить самые ответственные задания в своей непростой карьере. Для этого Агент 47 побывает в разных уголках планеты: в Дубае, Дартмуре, Берлине, Чунцине, Мендосе и в Карпатах.

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Поскольку Metacritic с недавних пор запрещает пользователям выставлять играм оценки сразу после релиза, на данный момент узнать, что о проекте думает народ, можно только со специализированных форумов. В нашей Конференции имеется специальный раздел, посвящённый обновлённой трилогии Hitman. Профессиональные обозреватели же выставили Hitman 3 высоченные оценки, в результате чего новинка стала самой высокооценённой игрой в истории франшизы.

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