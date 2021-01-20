Сегодня у IO Interactive две новости: одна хорошая, другая светло-грустная. Хорошая — это то, что наконец-то состоялся релиз Hitman 3, которого ждали без преувеличения все фанаты игр серии про убийцу со штрих-кодом на затылке. Грустная же новость заключается в том, что перед нами финальная часть обновлённой трилогии приключений Агента 47. Игра уже доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Stadia и Switch.

реклама

анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2080 в Регарде - смотри цену RTX 2070 Gigabyte - цена очень удивит Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит <b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b> Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Напомним, что в Hitman 3 нашему брутальному убийце предстоит выполнить самые ответственные задания в своей непростой карьере. Для этого Агент 47 побывает в разных уголках планеты: в Дубае, Дартмуре, Берлине, Чунцине, Мендосе и в Карпатах.

реклама

Поскольку Metacritic с недавних пор запрещает пользователям выставлять играм оценки сразу после релиза, на данный момент узнать, что о проекте думает народ, можно только со специализированных форумов. В нашей Конференции имеется специальный раздел, посвящённый обновлённой трилогии Hitman. Профессиональные обозреватели же выставили Hitman 3 высоченные оценки, в результате чего новинка стала самой высокооценённой игрой в истории франшизы.