IO Interactive выпустит экшен HITMAN III только завтра, но насчёт оценок прессы мы имеем чёткое представление уже сегодня. Самые нетерпеливые могут поставить игру на предзагрузку — благо, она уже открыта. Если совсем уж коротко, то у IO Interactive всё получилось, проект получит просто превосходные оценки от ведущих игровых изданий мира. Более того, HITMAN III стал самой высокооценённой игрой всей серии.

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Средний балл на агрегаторах рецензий Metacritic и OpenCritic в данный момент держится на отметке в 88 из 100 возможных. До этого наивысшие оценки были у HITMAN — первой части новой трилогии. Там всё застыло на уровне 85 баллов.

Если проходиться по отдельным изданиям, то ситуация получается следующая:

IGN — 9/10;

Game Informer — 9/10;

PC Gamer — 9/10;

Push Square — 9/10;

PlayStation Universe — 9/10;

VG247 — 5/5.

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HITMAN III выходит на PC, Xbox One и PlayStation 4. Консоли новых поколений тоже в списках целевых платформ.