Авторы God of War трудятся над новым неанонсированным проектом
Студия Sony Santa Monica, вот уже на протяжении пятнадцати лет разрабатывающая игры культовой серии God of War, в своём официальном Twitter-аккаунте сообщила о том, что ищет опытного творческого руководителя для нового неанонсированного проекта.
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Разумеется, никакими подробностями этого таинственного проекта разработчики пока не делятся, поскольку, судя по списку необходимых специалистов, его производство находится на зачаточных этапах.
Стоит напомнить, что прошлой осенью Sony Santa Monica в рамках презентации PlayStation 5 анонсировала следующую God of War, которая, судя по намёкам, станет прямым продолжением God of War (2018). Релиз новинки должен состояться в этом году, но если случится перенос релиза, а то и не один, мы ни капли не удивимся.
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