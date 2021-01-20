Несмотря на то, что подавляющее большинство недоработок в PC-версии Horizon Zero Dawn было исправлено ещё первыми обновлениями после её (PC-версии) выхода, коллектив Guerilla Games всё равно продолжал собирать информацию и ликвидировать оставшиеся недоработки. Но цикл активной поддержки заканчивается: сегодня для старшей версии Horizon Zero Dawn вышло обновление 1.10, а впредь обновления для неё будут выходить реже. Связано это с естественным желанием Guerilla сконцентрироваться на производстве продолжения — Horizon Forbidden West.

реклама

анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 2080 в Регарде - смотри цену RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RTX 3090 дороже 250 тр RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Вместе с обновлением 1.10 в Horizon Zero Dawn была дополнительно улучшена производительность, а также исправлены приводившие к вылетам на рабочий стол ошибки.

Что касается Horizon Forbidden West, то её релиз должен состояться во второй половине текущего года на платформах Sony прошлого и текущего поколений. Пока неясно, заглянет сиквел на PC, и если заглянет, то одновременно с версиями для консолей или нет.