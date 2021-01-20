Guerilla больше не будет так часто выпускать патчи для PC-версии Horizon Zero Dawn
Несмотря на то, что подавляющее большинство недоработок в PC-версии Horizon Zero Dawn было исправлено ещё первыми обновлениями после её (PC-версии) выхода, коллектив Guerilla Games всё равно продолжал собирать информацию и ликвидировать оставшиеся недоработки. Но цикл активной поддержки заканчивается: сегодня для старшей версии Horizon Zero Dawn вышло обновление 1.10, а впредь обновления для неё будут выходить реже. Связано это с естественным желанием Guerilla сконцентрироваться на производстве продолжения — Horizon Forbidden West.
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Вместе с обновлением 1.10 в Horizon Zero Dawn была дополнительно улучшена производительность, а также исправлены приводившие к вылетам на рабочий стол ошибки.
Что касается Horizon Forbidden West, то её релиз должен состояться во второй половине текущего года на платформах Sony прошлого и текущего поколений. Пока неясно, заглянет сиквел на PC, и если заглянет, то одновременно с версиями для консолей или нет.
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