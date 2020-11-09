Horizon Forbidden West запланирована к выходу во второй половине следующего года
Рекламный ролик, приуроченный к запуску PlayStation 5, появился в Сети немного раньше положенного срока, благодаря чему стали известны планы Sony по выпуску некоторых ожидаемых проектов.
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В частности, в нижеуказанном ролике было указано, что релиз Horizon Forbidden West — возможно, одной из самых ожидаемых игр на платформах нового поколения — ожидается во второй половине 2021 года. Ранее Sony указывала вдвое более растянутые сроки — просто 2021-й год.
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Параллельно таким же способом стало известно о планах японской компании выпустить Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart и Returnal в первой половине 2021 года. Наконец, Sony напомнила, что 12 ноября, в день старта продаж PlayStation 5 в странах «первой волны», в продажу поступят Spider-Man Miles Morales и ремейк Demon’s Souls.
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Стоит напомнить, что в подавляющем большинстве стран (в том числе в России) PlayStation 5 появится в продаже только в следующий четверг, 19 ноября.
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