Готовится ещё один крупный проект во вселенной PUBG
Похоже, корейская компания Krafton, владеющая разрабатывающими PUBG коллективами, собирается как следует использовать данную «раскрученную» франшизу по назначению. Как стало известно журналистам Bloomberg, в планах Krafton на ближайшие пару лет указано желание выпустить два крупных (для PC и консолей) проекта по вселенной PUBG.
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Один из них уже известен — это анонсированный в декабре научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space. По сценарию, его события разворачиваются во вселенной PUBG на спутнике Юпитера под названием Каллисто, спустя триста лет после событий знаменитой королевской битвы. Релиз — в 2022-м.
Второй проект уже таинственный: анонс ещё не прозвучал, и единственное, что пока удалось разузнать Bloomberg, это то, что его планируют выпустить к следующему году на PC и консолях. Возможно, речь идёт о «сиквеле» PUBG, слухи о котором появлялись ещё в начале года, но описания слегка разнятся: в слухе помимо PC и консолей также упоминались и мобильные устройства.
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В том же материале упоминается план по выпуску в этом году новой королевской битвы для мобильных устройств. О связи с вселенной PUBG в её отношении не уточняется.
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