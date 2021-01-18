Всего два дня осталось до выхода Hitman 3, и разработчики из IO Interactive по такому случаю опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором вниманию игроков представлены живописные локации, в которых в ходе кампании предстоит побывать Агенту 47 — от Дубая до Карпатских гор в Румынии.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Дешевая RTX 3080 дороже 100 000р Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 MSI вдвое дороже рек цены RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Стоит напомнить, что Hitman 3 — это завершающая, кульминационная часть обновлённой трилогии про убийцу со штрих-кодом на затылке. В процессе прохождения Агент 47 выполнит самые важные контракты за всю свою профессиональную деятельность.

Недавно стало известно, что из-за EGS-эксклюзивности Hitman 3 с переносом контента из предыдущих двух частей на PC возникнут сложности. IO Interactive совместно с Epic Games заверили игроков в том, что повторно покупать предыдущие части трилогии им не придётся; хотя в каком виде будет реализован перенос, пока не уточняется.

реклама

реклама

Скорее всего, об этом мы узнаем уже 20 января, в день выхода проекта.