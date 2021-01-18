Живописное видео к скорому выходу Hitman 3
Всего два дня осталось до выхода Hitman 3, и разработчики из IO Interactive по такому случаю опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором вниманию игроков представлены живописные локации, в которых в ходе кампании предстоит побывать Агенту 47 — от Дубая до Карпатских гор в Румынии.
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Стоит напомнить, что Hitman 3 — это завершающая, кульминационная часть обновлённой трилогии про убийцу со штрих-кодом на затылке. В процессе прохождения Агент 47 выполнит самые важные контракты за всю свою профессиональную деятельность.
Недавно стало известно, что из-за EGS-эксклюзивности Hitman 3 с переносом контента из предыдущих двух частей на PC возникнут сложности. IO Interactive совместно с Epic Games заверили игроков в том, что повторно покупать предыдущие части трилогии им не придётся; хотя в каком виде будет реализован перенос, пока не уточняется.
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Скорее всего, об этом мы узнаем уже 20 января, в день выхода проекта.
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