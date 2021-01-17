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Разработчики Hitman 3 решат проблему переноса контента из Steam-версий предыдущих частей в EGS

Страдают как всегда простые игроки.
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Как известно, в Hitman 3 при желании можно будет активировать контент из предыдущих частей трилогии. Всё бы ничего, но есть одна незадача: предыдущие части обновлённой трилогии про Агента 47 на PC распространялись через Steam, тогда как Hitman 3 необходимо приобретать в Epic Games Store.

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Это сразу же вызвало проблему, при которой Steam-покупатели Hitman и Hitman 2 лишались возможности переноса контента в третью часть из-за разных площадок, на которых покупалась игра, и соответствующее уведомление даже было опубликовано разработчиками в предрелизном новостном материале.

Естественно, такое развитие событий игрокам совсем не понравилось: в конце концов, смена Steam на Epic Games Store — не их выбор и не их решение. Но, похоже, переживать не стоит: глава Epic Games Тим Суини в своём официальном Twitter поведал о том, что Epic Games уже трудится совместно с IO Interactive над решением сложившейся ситуации. По словам Суини, Epic Games никогда не стала бы создавать ситуацию, при которой кому-то, кто владеет игрой в Steam, пришлось бы покупать её повторно в Epic Games Store для открытия всей её функциональности.

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В каком виде будет реализована система определения наличия лицензионных версий Hitman и Hitman 2 у игрока, пока не уточняется. Между тем до релиза остались считанные дни: Hitman 3 поступит в продажу 20 января.

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