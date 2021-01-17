PlatinumGames постарается рассказать о Bayonetta 3 уже в этом году
С момента анонса Bayonetta 3 пролетело уже больше трёх лет, и подробностями проекта разработчики из PlatinumGames делиться с общественностью за всё это время, мягко говоря, не соизволили. Всё, чего за три года нам удалось добиться — это упоминания того, что производство игры продвигается успешно. Но в текущем году всё изменится в лучшую сторону: Хидэки Камия сообщил, что разработчики постараются поведать о подробностях Bayonetta 3 в текущем году.
реклама
Насколько эти «подробности» будут обстоятельными и важными, впрочем, остаётся только догадываться. Как и о даже приблизительных сроках релиза проекта. С другой стороны, Bayonetta 3 — продукт очень нишевый, поскольку является эксклюзивом для Nintendo Switch, и значительной части геймеров он попросту не будет доступен, так что отсутствие информации о нём — не такая уж большая потеря.
Отметим, что PlatinumGames также трудится над боевиком Project G.G. и Babylon’s Fall. Про них, что характерно, разработчики информацией тоже не делятся.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила