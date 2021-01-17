Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PlatinumGames постарается рассказать о Bayonetta 3 уже в этом году

Потому что дальше тянуть объективно некуда. Но и радоваться особо нечему.
+
В наличии RTX 3080 - цена больше чем у некоторых 3090
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3060 Ti - вдвое дороже, чем ты думаешь
RTX 3090 дороже 250 тр

С момента анонса Bayonetta 3 пролетело уже больше трёх лет, и подробностями проекта разработчики из PlatinumGames делиться с общественностью за всё это время, мягко говоря, не соизволили. Всё, чего за три года нам удалось добиться — это упоминания того, что производство игры продвигается успешно. Но в текущем году всё изменится в лучшую сторону: Хидэки Камия сообщил, что разработчики постараются поведать о подробностях Bayonetta 3 в текущем году.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж
Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга
RX 5500 в наличии, цена не конь
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Насколько эти «подробности» будут обстоятельными и важными, впрочем, остаётся только догадываться. Как и о даже приблизительных сроках релиза проекта. С другой стороны, Bayonetta 3 — продукт очень нишевый, поскольку является эксклюзивом для Nintendo Switch, и значительной части геймеров он попросту не будет доступен, так что отсутствие информации о нём — не такая уж большая потеря.

Отметим, что PlatinumGames также трудится над боевиком Project G.G. и Babylon’s Fall. Про них, что характерно, разработчики информацией тоже не делятся.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

platinumgames bayonetta 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PlatinumGames постарается рассказать о Bayonetta 3 уже в этом году
+
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
9
Разработчики Hitman 3 решат проблему переноса контента из Steam-версий предыдущих частей в EGS
3
Sony удалила даты релиза своих проектов из трейлера PlayStation 5 для выставки CES 2021
5
Подрядчиков, нанёсших огромное рекламное граффити Cyberpunk 2077 в городе Сан-Паулу, крупно оштрафовали
12
Серверы Star Wars Battlefront II не справились с наплывом игроков после бесплатной раздачи в EGS
42

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 46
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
201
Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего
41
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
14
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
3

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
19:00
В моём компе стоит кэш-память Optane. Жаль, что не предвидится никакого развития.
Завершено производство накопителей Intel Optane 3D XPoint для потребительского рынка
Димыч Смирнов
18:56
Согласен, аккуратно заменил термопасту MX-4 на бу gtx 570, температура упала на 20 градусов ври тех же оборотах. Хотя продавец говорил что недавно обслуживал и менял термопасту (была белая, скорее КТП...
Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
Пашка Черный
18:56
А что есть другие? Людей, которые скупают под майнинг 4х летние 1070, 1080 за 30к, которые в свое время уже отпахали по 2-3 года в шахте как-то по другому можно назвать?
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
Алексей
18:55
А если без стёба, конечно можно - загружай...
Свежее дополнение к Path of Exile позволило игре установить рекорд «онлайна»
Алексей
18:54
Может это: Path of Exile — многопользовательская компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная и выпущенная компанией Grinding Gear Games для Windows в 2013 году; в 2017 году была выпущена верси...
Свежее дополнение к Path of Exile позволило игре установить рекорд «онлайна»
temrus63
18:53
900 серия увы ушла из спроса уже давно 1000 серия в этом году постигнет такая же участь если не с выходом ртх3000 -супер или -ти, то с анонсом лавлейсов уж точно а пока можно радоваться что 1080ти лиш...
Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
Oleh Chaban
18:52
У меня на 1650 супер Сквад просто летает и +60фпс стабильно, хз почему у вас проблемы
DayZ по-прежнему остаётся главным проектом для Bohemia Interactive
temrus63
18:50
есть разное время. например при переходе с ддр4 на ддр5 - смысл сейчас собирать серьёзный конфиг? никакого. не путайте эволюцию с революцией. конечно это сложнее чем вы думаете и нужно разбираться и ...
Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
Appengamer
18:50
Они неплохо майнят ETH в зомби режиме. А ещё ETC и другие альты тоже в плюс копают. Вдобавок они у всех уже давно окупились и любая копейка выше расходов на ЭЭ это чистый профит. На самом деле, пока к...
За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
Пашка Черный
18:50
Ну наконц то можно в киберпанк поиграть, продам 1070, будем брать новинку
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем