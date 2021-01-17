Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
Вчера в Сети появился огромный подготовленный журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером материал о процессе создания Cyberpunk 2077, фальшивом «демо» 2018 года, сложностях, а также очевидно неверных решениях руководства, игнорировавшего мнение рядовых сотрудников студии. Руководитель студии CD Projekt RED Адам Бадовский тоже ознакомился с материалом и решил не оставлять его без официального комментария.
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Начал господин Бадовский с той части расследования Bloomberg, в которой утверждается, что показанное в 2018 году демо Cyberpunk 2077 было фактически «фальшивкой», поскольку игра к тому моменту не была готова к подобной демонстрации. По словам Бадовского, естественно, за два года до релиза игра имела совершенно другой вид, но это не повод называть показанное видео «фейком». В качестве подтверждения своих слов Бадовский советует взглянуть на то самое видео и сравнить его с аналогичной сценой уже в релизной версии Cyberpunk 2077.
Как поясняет Бадовский, многие читатели материала Шрайера не знают, что игры не создаются последовательно — их собирают из подготовленных коллективами частей, и финальный проект получается лишь за несколько месяцев до релиза.
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Что же касается «вырезанного» контента, то, по словам главы CD Projekt RED, это часть производственного процесса: функции и геймплейные возможности появляются и исчезают, если разработчики считают их лишними или не работающими так, как задумывалось.
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Также, как поясняет Бадовский, релиз Cyberpunk 2077 в целом оказался не такой уж катастрофой: на PC игра в основном получала «девятки» и «десятки» от известных мировых игровых изданий. Ситуация с версиями для консолей прошлого поколения же, по словам главы студии, это другая история, но коллектив в курсе и сейчас вовсю трудится над исправлением багов. Студия гордится своей игрой в целом и её художественным видением в частности — это сложно назвать «катастрофой».
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В своём расследовании Шрайер упомянул, что общался с двадцатью сотрудниками CD Projekt, в том числе и бывшими, и что бо́льшая часть коллектива открыто говорила о неготовности Cybepunk 2077 к выходу в 2020 году. По словам Бадовского, из двух десятков сотрудников лишь один не был анонимным: это трудно назвать бо́льшей частью коллектива в пятьсот человек.
Наконец, Бадовский прокомментировал самую незначительную часть расследования, в которой говорилось о проблемах с коммуникацией, и что сотрудники, не владеющие английским языком, переходили на польский, общаясь со своими иностранными коллегами по цеху. По словам Бадовского, это неправда, и владение английским является обязательным условием работы в CD Projekt RED: все анонсы, переписка и встречи проводятся на английском. Компания, однако, допускает, когда сотрудники общаются на своих родных языках (поляки — на польском, немцы — на немецком, и так далее) в неформальной обстановке: в конце концов, в CDPR трудятся представители 44 национальностей.
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