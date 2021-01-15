Creative Assembly совместно с Sega объявили о том, что крупное контентное дополнение Ajax & Diomedes для стратегии Total War Saga Troy выйдет уже в конце этого месяца — 28 января, если быть точными. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Само дополнение, как следует из его названия, посвящено Аяксу и Диомеду, известным героям «Илиады», управляющим собственными царствами, за которые после установки обновления можно будет сыграть. Также аддон внедрит в игру восемнадцать новых юнитов, сценарий в городе Фивы, а также новые виды сражений: удержание и засада.

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Напомним, что Total War Saga Troy является временным эксклюзивом для Epic Games Store. До Steam игра доберётся в августе (вместе с выпущенными к тому моменту дополнениями).