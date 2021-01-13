Подготовка обновлений для Cyberpunk 2077 идёт по плану
Глава группы компаний CD Projekt Адам Кичиньский побеседовал с Польским агентством печати и прокомментировал несколько животрепещущих вопросов касательно краткосрочной поддержки Cyberpunk 2077 и ситуации в компании.
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Ответы получились обнадёживающими. Во-первых, компания следует плану и готовится выпустить крупное обновление в январе, а затем — в феврале. Обновления применят ко всем версиям Cyberpunk 2077 одновременно, но наибольший эффект от него, естественно, заметят обладатели базовых PlayStation 4 и Xbox One — платформ, на которых игра вышла практически в нерабочем состоянии. Несмотря на то, что уже промелькнула почти половина января, деталями обновлений с нами пока не делятся.
Во-вторых, несмотря на проблемы с Cyberpunk 2077 и тяжёлое психологическое состояние, которое испытывали простые разработчики, массовых увольнений из студии CD Projekt RED не последовало. И, наконец, в-третьих, Кичиньский пока не готов сказать, когда Cyberpunk 2077 вернётся в магазин PlayStation Store, из которого игра была удалена из-за ненадлежащего качества спустя неделю после выхода.
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