Bethesda решила на неделю отложить премьеру аддона «Врата Обливиона» для TES Online из-за событий в США
Полноценная презентация дополнения «Врата Обливиона» для The Elder Scrolls Online была запланирована на 21 января (в Москве это уже будет 22 января), буквально на следующий день после инаугурации свежеизбранного Президента США. Последний факт вкупе с недавними событиями в Капитолии и стал причиной того, что Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Online решили перенести показ аддона и провести его на неделю позже — 26 января.
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Как пишут разработчики, принимая во внимание недавние события, они решили перестраховаться, поскольку большинство сотрудников компании живут и работают рядом со столицей.
Как говорится, политика так или иначе приходит в каждый дом, и с этим надо считаться. Что же касается аддона «Врата Обливиона», то его подробностей пока, естественно, практически нет: всё, что мы знаем, это то, что антагонистом выступит даэдрический бог Мерунес Дагон, против которого мы уже сражались в The Elder Scrolls IV Oblivion.
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