Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bethesda решила на неделю отложить премьеру аддона «Врата Обливиона» для TES Online из-за событий в США

Чтобы не совпало с инаугурацией президента.
+
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - дороже 150 т.р.</b>

Полноценная презентация дополнения «Врата Обливиона» для The Elder Scrolls Online была запланирована на 21 января (в Москве это уже будет 22 января), буквально на следующий день после инаугурации свежеизбранного Президента США. Последний факт вкупе с недавними событиями в Капитолии и стал причиной того, что Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Online решили перенести показ аддона и провести его на неделю позже — 26 января.

реклама

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Как пишут разработчики, принимая во внимание недавние события, они решили перестраховаться, поскольку большинство сотрудников компании живут и работают рядом со столицей.

Как говорится, политика так или иначе приходит в каждый дом, и с этим надо считаться. Что же касается аддона «Врата Обливиона», то его подробностей пока, естественно, практически нет: всё, что мы знаем, это то, что антагонистом выступит даэдрический бог Мерунес Дагон, против которого мы уже сражались в The Elder Scrolls IV Oblivion.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bethesda решила на неделю отложить премьеру аддона «Врата Обливиона» для TES Online из-за событий в США
+
Масштабную ролевую игру Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» отложили до 2022 года
+
Lucasfilm Games продолжит сотрудничать с EA при производстве игр по «Звёздным войнам»
+
Разнообразие вооружения и тяготы нахождения во временной петле — в новом трейлере экшена Returnal
+
Take-Two не будет бороться с Electronic Arts за право владения студией Codemasters
+
Lucasfilm Games вместе с Ubisoft работают над новой игрой во вселенной «Звёздных войн»
+

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
64
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
23
О майнинге криптовалюты на видеокартах в январе 2021 для самых маленьких
+
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
13
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
11
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
26
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
3
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
+

Сейчас обсуждают

Андрей Воробьёв
20:15
Зашел посмотреть на новые компакты, а тут их нет оказывается. Зато радужных гробов навалом.
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
Олег Романов
20:12
Я вообще пользуюсь ХР-шкой и не парюсь. Обновления отключил, как только установил ВИНДУ. Есть некоторые проблемы с браузерами, но мне хватает того, как они работают.
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
Sergei Tachenov
19:53
Передняя панель таки не «легко снимается». Надо рвать со всей дури, с громким хрустом. Вот боковые действительно снимаются-ставятся легко и четко. А еще опилки лезут металлические при закручивании вин...
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
Sergey Grigorev
17:27
тебя надо доктору сдать... для опытов.
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Lord Rock
17:26
Жду батлу. Выцарапал 3080 в днс и не во что толком не играю.
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
Sergey Grigorev
17:26
остряк - недоучка детектед
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Sergey Grigorev
17:25
печаль. долго еще
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Олег
17:25
терпентий. тебе не надоело жить? может уже на тот свет пора?
Процессоры Intel Tiger Lake-H35 превзошли AMD Ryzen 5800H в однопоточном тесте Geekbench
Олег
17:23
мусор стыдно показывать)
Intel рассчитывает укрепить свои позиции на процессорном рынке
Игорь Семенов
17:22
Анонс для секты свидетелей RTX3000 :D
Gigabyte анонсировала четыре видеокарты GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем