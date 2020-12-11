Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В следующем году в The Elder Scrolls Online распахнутся «Врата Обливиона»

Так назвали очередное игровое приключение длиной в год.
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Как известно, в The Elder Scrolls Online ежегодно проходят так называемые главы — разбитые на год этапы поддержки популярной MMORPG в легендарной вселенной. Сегодня в рамках The Game Awards 2020 разработчики из ZeniMax Online анонсировали план такой поддержки на 2021-й год. Назвали его «Вратами Обливиона».

реклама

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Пока что нашему вниманию представили только небольшой тизер, в котором, однако, можно увидеть большого Мерунеса Дагона, очень хорошо известного фанатам «Свитков» даэдрического бога, против которого мы сражались в The Elder Scrolls IV Oblivion.

реклама

Полноценная премьера «Врат Обливиона» состоится 22 января.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

The Last of Us Part II стала игрой года по версии The Game Awards 2020
+
BioWare показала эффектный трейлер следующей Mass Effect
+
Evil West — фантастический вестерн с монстрами от создателей Shadow Warrior
+
В следующем году в The Elder Scrolls Online распахнутся «Врата Обливиона»
+
Microsoft Flight Simulator выйдет на Xbox Series X|S летом следующего года
+
Геймплейный трейлер Elite Dangerous Odyssey под единственно верную композицию
+
Вин Дизель в трейлере ARK 2 — продолжения популярного экшена-«выживача»
3
Геймплейный трейлер первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
+
BioWare показала трейлер новой Dragon Age
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
97
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
43
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
47
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
06:38
1 часть то не играбельная жрет как не в себя.
Вин Дизель в трейлере ARK 2 — продолжения популярного экшена-«выживача»
Виталий Shokerxxx
06:37
в чем крутость? выпустить тоже самое по новой цене?
Вин Дизель в трейлере ARK 2 — продолжения популярного экшена-«выживача»
LoL
06:33
"Очень веселые всплески питания" Вся линейка вег в этом плане буйная, так ещё и куртка эту "фишку" притырил для старших ампер)
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Roditch
06:33
Ты давно цены сравнивал?
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
Lsv Lsv
06:31
Какая нах... скидка. Ситилинк вообще ах..ел. В днс были другие брэнды этих карт, цены до 50к
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
Roditch
06:29
Windows - это проприетарное программное обеспечение, причём не бесплатное. MS организация коммерческая, а значит всё что она делает, так или иначе связано с получением коммерческой выгоды.
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
Катерина Стец
06:24
При смогут в годноту,если захотят
The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателя Dead Space
El1x3r7714
06:18
Автор, ты разницу между тизером и трейлером знаешь?...
BioWare показала трейлер новой Dragon Age
Alagar81
06:01
Пока ещё не успел потестить у себя, но челики в отзывах пишут что в QHD на ультрах с лучами и DLSS 2080ti выдает средние 60-70 fps с редкими просадками до 55.
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
stockclock
05:58
Ты не понял. Я тут не 2678 пиарю, я пишу что думал что 2678 сосёт когда увидел фпс, а оказалось что сосёт даже 3700х, а в комментах пишут что и 3600 там же, как и все остальные зены, кроме зен3. У себ...
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем