В следующем году в The Elder Scrolls Online распахнутся «Врата Обливиона»
Как известно, в The Elder Scrolls Online ежегодно проходят так называемые главы — разбитые на год этапы поддержки популярной MMORPG в легендарной вселенной. Сегодня в рамках The Game Awards 2020 разработчики из ZeniMax Online анонсировали план такой поддержки на 2021-й год. Назвали его «Вратами Обливиона».
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Пока что нашему вниманию представили только небольшой тизер, в котором, однако, можно увидеть большого Мерунеса Дагона, очень хорошо известного фанатам «Свитков» даэдрического бога, против которого мы сражались в The Elder Scrolls IV Oblivion.
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Полноценная премьера «Врат Обливиона» состоится 22 января.
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