Take-Two не будет бороться с Electronic Arts за право владения студией Codemasters
В середине декабря стало известно, что Electronic Arts перехватила у Take-Two Interactive инициативу на приобретение именитой студии Codemasters. Некоторые журналисты предположили, что Take-Two ещё поборется с «электрониками», но, видимо, компания не увидела в этом смысла: сегодня портал VideoGamesChronicle сообщил о том, что Take-Two сходит с дистанции и отзывает своё предложение в адрес Codemasters.
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Стоит отметить, что Codemasters становится одним из самых значимых приобретений для Electronic Arts за очень длительную историю издательства, ведь эта английская студия выпускает проекты под брендами DiRT, F1, GRID, а с относительно недавних пор — ещё и Project CARS (через ставший частью Codemasters коллектив Slightly Mad Studios).
Сумма сделки между Electronic Arts и Codemasters оценивается примерно в 1,2 млрд долларов США, а юридически завершиться она должна до конца марта.
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