В начале сентября минувшего года разработчики из Behaviour Interactive пообещали, что их асимметричный сетевой «выживач-убивач» Dead by Daylight в перспективе получит множество графических изменений. На выходных авторы проекта пояснили, что вскоре его ждут переделки пользовательского интерфейса и изменение анимаций выживших.

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Интерфейс будет переделан фактически с нуля: игроков ждёт более «чистый» и, как следствие, более читаемый интерфейс с возможностью его масштабирования до удобных игроку значений. Не забыли разработчики из Behaviour Interactive и о стримерах, коих в сообществе Dead by Daylight поистине много. Обновлённый интерфейс позволит встраивать изображение с веб-камеры таким образом, чтобы она не перекрывала важную игровую информацию.

Поскольку задача разработчиков — придать Dead by Daylight реалистичности, то нельзя обойти стороной анимации выживших. Их тоже улучшат, придав им естественности, однако сами скорости движения и поворота, а также ускорение останутся неизменными.

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В скором будущем в Dead by Daylight вернётся и рейтинговый матчмейкинг вместе с соответствующими наградами. Сами награды будут играть роль поощрения активных игроков: чем более высокого ранга в течение месяца добьётся игрок, тем больше очков крови ему причитается. В следующем месяце ранг сбрасывается до низшего — двадцатого. Сам ранг не участвует в механизме подбора игроков через матчмейкинг.

Авторы игры также подготовили и изменения в игровом процессе, однако фанатам Dead by Daylight лучше прочесть их на официальном сайте игры. Будет ли в Dead by Daylight классическая система MMR или же применят что-то более продвинутое, впрочем, пока не уточняется.