Не успеем мы и глазом моргнуть, как в продажу поступят консоли нового поколения, поэтому разработчики игр заранее приступают к обновлению и «косметическому ремонту» своих проектов. Не стала исключением и студия Behaviour Digital вместе со своим асимметричным сетевым хоррором Dead by Daylight.

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Со следующей недели — 8 сентября — авторы начнут регулярно выпускать для Dead by Daylight обновления, призванные преобразить игру с эстетической точки зрения. В планах улучшить графические эффекты, систему освещения, анимацию персонажей и многое другое. Также планируют переработать отдельные игровые локации. Работа предстоит большая: разработчики намерены завершить выпуск графических обновлений только осенью будущего года.

Примечательно, что «косметический ремонт» затронет версии игры для всех основных платформ за исключением мобильных версий для устройств под управлением Android и iOS. Все обладатели версий Dead by Daylight для PlayStation 4 и Xbox One получат бесплатные обновления до версий для PlayStation 5 и Xbox Series X.