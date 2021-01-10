Cyberpunk 2077, у которой на PC было несравнимо меньше проблем, чем на базовых версиях консолей прошлого поколения, семь недель подряд удерживала лидерство в недельных чартах продаж Steam. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и Cyberpunk 2077 «сместили». По итогам продаж за период с 4 по 10 января творение CD Projekt RED оказалось на третьем месте, уступив Rust и Valve Index VR Kit.

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Объяснить лидерство Rust нетрудно: как раз на эту неделю пришлось специальное мероприятие, на котором в данный «выживач» играли популярнейшие стримеры, что закономерно повлекло за собой рост интереса к проекту со стороны их аудиторий.

На четвёртом месте очутилась Sea of Thieves, у которой последнее время наблюдается своеобразный Ренессанс в плане «онлайна», также достойные показатели демонстрируют Phasmophobia, Hades и две популярнейшие игры от Rockstar. В целом десятка продаж выглядит следующим образом: