«Выживач» Rust установил рекорд популярности
Несмотря на то, что «выживастик» Rust существует уже больше семи лет, периодически он довольствуется всплесками интереса аудитории к себе. Вот после нового года произошёл ещё один такой «всплеск», благодаря которому «онлайн» Rust преодолел отметку в 134 тысячи пользователей, что стало новым абсолютным рекордом.
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Естественно, всё это произошло не просто так. Секрет кроется в специальном новогоднем мероприятии от видеоблогерского коллектива Offline TV, на которое пригласили поучаствовать гигантскую толпу самых известных игровых стримеров. Те, в свою очередь, привлекли за собой и армии преданных зрителей, благодаря чему Rust также установила рекорд и на Twitch, на котором у «выживача» было зафиксировано свыше миллиона зрителей одновременно.
Группа стримеров сражалась на специальном сервере, развлекая самих себя и, как следствие, своих зрителей. Естественно, многим на фоне всей этой безмерной радости и веселья захотелось опробовать Rust лично, что и привело к установлению описанного в первом абзаце рекорда в Steam.
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