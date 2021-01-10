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Авторы Valorant показали кинематографический трейлер к скорому выходу нового агента

Звать его Yoru. Имитатор шагов и обитатель двух измерений.
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В начале месяца в Сеть утекла информация о новом агенте (герое) Valorant под позывным Yoru. Утечка была абсолютно правдивой, поскольку включала в себя запись игрового процесса, и вот, несколько часов назад разработчики из Riot Games представили вниманию общественности кинематографический ролик с Yoru в главной роли.

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Напомним, что Yoru обладает уникальными способностями, которые многие наверняка сочтут интересными. Например, «Йорик» может имитировать звуки шагов, вводя в заблуждение противников, создавать червоточины в пространстве, между которыми может свободно перемещаться, а также растворяться в двух измерениях, получая неуязвимость, невидимость и бонус к скорости передвижения, но теряя при этом возможность стрелять.

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Обновление с новым героем выйдет уже во вторник, 12 января.

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