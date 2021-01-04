В Сеть просочились подробности нового героя Valorant — он умеет имитировать звук шагов и перемещаться в пространстве
В Сеть, как оно часто бывает с сессионными (и не только) проектами, просочились сведения о новом агенте Valorant под позывным Yoru. Как выяснилось, персонаж не только обладает симпатичной внешностью, но и интересными уникальными способностями, связанными с перемещением в пространстве и между измерениями.
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Yoru умеет создавать почти материальное эхо, которое имитирует звук шагов, сбивая тем самым противника с толку. Также Yoru умеет ослеплять оппонента с помощью пространственной вспышки и создавать небольшой портал, позволяющий перемещаться между двумя его точками. В качестве ультимативной способности у Yoru присутствует так называемый пространственный дрифт — после активации герой растворяется в двух измерениях, получая невидимость и неуязвимость, но теряя возможность атаковать. Вероятно, будет применяться как способность для сокращения дистанции или же, наоборот, для побега.
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Судя по всему, Yoru добавят в игру 12 января вместе с крупным контентным обновлением.
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