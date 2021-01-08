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Сценарист и дизайнер Dying Light 2 покинул студию Techland

Тревожные новости.
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Положительные новости касательно зомби-экшена Dying Light 2 последние годы фактически отсутствуют, зато тревожные, заставляющие задуматься о качестве итогового продукта, поступают с неприятной регулярностью. Летом минувшего года из-за обвинений в якобы домогательствах студия Techland расторгла договор со сценаристом Крисом Авеллоном, а на днях об уходе из компании на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn поведал Павел Селинджер, сценарист, дизайнер и арт-директор Dying Light 2, и по совместительству один из ветеранов студии.

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Причин ухода из Techland Селинджер не назвал; известно лишь, что в компании он протрудился более двадцати двух лет. Напоследок Селинджер пожелал коллективу студии успехов и чтобы Dying Light 2 и её будущие проекты обязательно стали хитами мирового уровня.

В конце декабря Techland пообещала, что новости о Dying Light 2 начнут поступать в 2021 году. Правда, без конкретики, когда именно. В начале прошлого года релиз проекта был отложен на неопределённый срок из-за желания студии расширить игровой процесс, добавить больше вариативности и сделать игровой мир богаче на различные возможности.

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