На днях сервис прямых трансляций Twitch,объявил об удалении одной из своих популярных картинок-эмоций под названием PogChamp, используемой для выражения удивления/восторга. Поводом для удаления стал тот факт, что стример Райан Гутьеррес, чьё лицо и стало прообразом для указанной эмоции, по мнению администрации Twitch, призвал к насилию после событий в Капитолии в США.

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Естественно, оставлять пользователей сервиса без стандартного способа выражения удивления в чатах стримеров Twitch не собирается, поэтому в день удаления эмоции было обещано решить этот вопрос. Ведущий мероприятия PC Gaming Show Шон «Day9» Плотт предложил Twitch создать базу данных удивлённых лиц и в случайном порядке выбирать оттуда картинку при отправке пользователем эмоции PogChamp.

Руководству Twitch идея в целом понравилась, но до реализации она дошла с изменениями. Вместо случайного выбора теперь PogChamp будет менять свой облик каждые 24 часа. Из текста, впрочем, не совсем понятно, ждут ли нас абсолютно новые лица каждые 24 часа или же Twitch будет «крутить» некоторый набор, «внутри» которого и будет происходить ротация.