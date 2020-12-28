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Techland поделится новостями о Dying Light 2 в следующем году

С одной стороны, конечно, хорошо, а с другой, «год» — понятие растяжимое.
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После того, как Techland в начале года отложила выход Dying Light 2 на неопределённый срок, тем самым до боли напомнив ситуацию с Dead Island 2, информации о ходе разработки зомби-экшена практически не поступало. Нас лишь успокаивали, заявляя, что работа над Dying Light 2 идёт по плану и стремится к завершению, но на этом всё.

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Но не стоит печалиться: радостные вести касательно проекта начнут поступать уже в следующем году. По крайней мере, об этом в сообществе игры в Discord сообщил один из представителей студии Techland. Разработчики поздравили всех с праздниками и с юмором сообщили, что «умирают, как хотят» поделиться ходом разработки.

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Напомним, что Techland перенесла релиз Dying Light 2 вовсе не из-за коронавируса, как может показаться на первый взгляд. В планах студии — значительно расширить основные элементы игрового процесса, доработать сюжетную линию и добавить в игру больше вариативности.

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Лента материалов раздела

Techland поделится новостями о Dying Light 2 в следующем году
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Сейчас обсуждают

Destino
13:20
Прочти дальше, петушара. А потом найди в Geekbench 5 результаты 5800x и сравни.
Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) обошёл AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
Goginator
13:19
в тесте .
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Александр Еремеев
13:19
У самсунга тоже дефицит подложек или это только у тсмс?
В дальнейшем дефиците Sony PlayStation 5 будут виноваты даже не AMD и TSMC
Goginator
13:19
лобзик , понимаешь , сейчас не в 2001 год , а 2020 , и всех волнует МНОГОпоток . а че там у синей поделки в многопотоке ?
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Николай Прижимин
13:19
На первую свою пенсию куплю свежий stalker2 :-)
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
ахахах
13:18
будет кручу верчу-запутать хочу
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Goginator
13:17
при прогрессе цена должна только уменьшаться , а расти только производительность .
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Goginator
13:16
а тебе не привыкать , свинья грязь любит , ты родился и вырос в грязи .
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Alex TOPMAN
13:16
Спойлер! Батон - это тварь! :))
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
ахахах
13:15
какие санкции-они нахер никому невпились,Это выдумки ваших хозяев теперь
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
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