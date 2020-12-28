После того, как Techland в начале года отложила выход Dying Light 2 на неопределённый срок, тем самым до боли напомнив ситуацию с Dead Island 2, информации о ходе разработки зомби-экшена практически не поступало. Нас лишь успокаивали, заявляя, что работа над Dying Light 2 идёт по плану и стремится к завершению, но на этом всё.

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Но не стоит печалиться: радостные вести касательно проекта начнут поступать уже в следующем году. По крайней мере, об этом в сообществе игры в Discord сообщил один из представителей студии Techland. Разработчики поздравили всех с праздниками и с юмором сообщили, что «умирают, как хотят» поделиться ходом разработки.

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Напомним, что Techland перенесла релиз Dying Light 2 вовсе не из-за коронавируса, как может показаться на первый взгляд. В планах студии — значительно расширить основные элементы игрового процесса, доработать сюжетную линию и добавить в игру больше вариативности.