Вчера в Сети с подачи якобы пожелавшего остаться анонимным сотрудника CD Projekt RED появилась информация о состоянии дел в студии, настроениях разработчиков и планах компании по доведению Cyberpunk 2077 до ума. Мы в редакции даже опубликовали на эту тему гигантский материал, поскольку он выглядел очень логично и правдоподобно в сложившейся ситуации.

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Но, возможно, работа была проделана зря: несколько часов назад на официальном форуме CD Projekt RED отписался один из сотрудников компании под ником Vattier, который, отвечая на «пост» со ссылкой на первоисточник вышеуказанного слуха, отметил, что обычно компания не комментирует слухи, но то, что там указано — попросту неправда.

А вот что конкретно неправда — это уже пища для размышлений, о чём участники обсуждения уже начали шутить: игру не собираются доделывать к лету? Игра находится в том статусе контентной готовности, в котором и должна быть? Третьи вообще справедливо вспоминают, что CD Projekt RED ранее неоднократно призывала не верить слухам, которые на деле оказывались правдой.

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Напомним, что, согласно вчерашней утечке, из Cyberpunk 2077 было вырезано просто шокирующее количество контента, и что якобы один из пунктов в дальнейшей поддержке игры — планомерное его (контента) возвращение.