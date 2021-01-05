Многим разработчикам не давал покой успех мобильной игры Pokemon GO, которая оставалась актуальной и в эпоху пандемии 2020 года. За подробностями можно, например, перейти по этой ссылке. Minecraft Earth — схожая по геймплейным механикам мобильная игра в дополненной реальности, которая позиционировалась в качестве альтернативы Pokemon GO. И если с покемонами всё до сих пор хорошо, то у детища Microsoft дела обстоят ровно наоборот.

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Из-за ситуации с пандемией поддержку и дальнейшее развитие Minecraft Earth было решено свернуть. Случится это не прямо сейчас, а 30 июня 2021 года, но уже сегодня разработчики выпустили важное обновление, которое удаляет систему платежей за реальные деньги.

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В качестве финального подарка игрокам в клиент добавили:

сокращение времени на крафт и плавку;

снижение стоимости рубинов;

наборы предметов для создания персонажей — достаточно зайти в игру с 5 января по 30 июня.

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Также разработчики решили добавить в игру весь запланированный и даже недоделанный контент. Напомним, Minecraft Earth вышла в раннем доступе на мобильных устройствах в мае 2019 года.