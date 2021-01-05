Cyberpunk 2077 теряет активных игроков в три раза быстрее, чем The Witcher 3
У нас на очереди ещё одна новость, связанная с текущим положением Cyberpunk 2077. О планах разработчиков на будущее мы уже писали, самое время поговорить, как у проекта обстоят дела сейчас. Для этих целей обратимся к статистике Steam, которая заставляет немножко удивиться. Так, с момента релиза число активных игроков, проводящих время в Cyberpunk 2077, снизилось на 79%.
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Статистический сервис Githyp показал, что в первые дни после релиза у проекта были просто прекрасные данные по «онлайну». Тогда, напомним, в игре одновременно могло находиться до 1 миллиона человек. Сейчас же активность снизилась в четыре раза — только 250 тысяч игроков одновременно покоряют жестокий Найт-Сити. В любом случае, и эта новая цифра тоже впечатляющая, но тут важно сравнить темпы снижения активности аудитории у Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Так вот, интерес у аудитории к предыдущей ролевой игре от CD Projekt RED снижался медленнее.
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Почему «онлайн» у Cyberpunk 2077 снижается быстро — понять не трудно. Во-первых, это одиночный проект, а не игра-сервис, в которой можно проводить время годами. То есть, если одиночная кампания пройдена, а все концовки «заспойлерены», то до новых патчей и обновлений в Найт-Сити делать нечего. Во-вторых, есть отдельная категория игроков, которые разок-другой запустили Cyberpunk 2077 и решили дождаться патчей и контентных DLC — для получения максимального игрового опыта, так сказать. Наконец, если принять опубликованную информацию о готовящемся глобальном оздоровлении проекта за правду, до дождаться его финальной итерации действительно нужно и важно, ведь только тогда от прохождения можно будет получить максимальное удовольствие.
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Не стоит также забывать о планах CD Projekt RED по выпуску мультиплеерного компонента Cyberpunk 2077, о котором студия заявляла не единожды. Вот тогда и можно будет сравнивать его онлайн с показателями других мастодонтов жанра.
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