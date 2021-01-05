Космический боевик Everspace 2 выйдет в раннем доступе уже через две недели
Если вы помните, то релиз космического боевика Everspace 2 в раннем доступе должен был состояться 10 декабря. Так уж вышло, что на ту же дату перенесли выход Cyberpunk 2077, и разработчики из Rockfish Games решили не рисковать и сошли с дистанции, отложив релиз своего проекта на январь. Сегодня же коллектив разработчиков Everspace 2 огласил точную дату выхода игры в раннем доступе — 18 января. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Важно помнить, что Everspace 2, как и любая современная игра, претендующая хоть на какое-то будущее, является смешением различных жанров: помимо механик шутера здесь важную роль играют собирательство, грамотная «прокачка» и стратегическое мышление.
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При желании в Steam можно ознакомиться с демонстрационной версией Everspace 2.
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