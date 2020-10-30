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Из-за Cyberpunk 2077 разработчики Everspace 2 решили перенести ранний релиз проекта на январь

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Разработчики из Rockfish Games решили не испытывать судьбу и объявили о том, что выход космического экшена Everspace 2 в раннем доступе состоится не в середине декабря, а в январе. Как вы уже поняли из заголовка данного новостного материала, причиной тому стал перенос на 10 декабря выхода Cyberpunk 2077.

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Как пишут разработчики, после выхода Cyberpunk 2077 все игровые информационные ресурсы будут не одну неделю освещать эту одну из самых ожидаемых AAA-игр в истории. И это ещё полбеды: Rockfish утверждает, что у Everspace 2 и Cyberpunk 2077 помимо всего прочего значительно пересекаются аудитории.

На днях, напомним, уступить Cyberpunk 2077 место в полосе декабрьских релизов решили разработчики Path of Exile, отложившие на январь выпуск крупного обновления-дополнения 3.13.

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cd projekt red cyberpunk 2077 rockfish games everspace 2
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apan
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owzod
19:29
я тоже улыбаюсь с людей которые берут амд для игр.
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llucul
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ed_q
19:27
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owzod
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ed_q
19:26
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Inqizitor
19:26
Хорошее начало. А теперь вопрос - 9900к работал на 5300 МГц или на 5200? Мы не на сайте домохозяек - поэтому это важный вопрос.
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ivvy1000
19:24
уах, помню как полтора года назад один блогер хвастался 9900к и рассказывал, что его не побьет ни один амд камень еще года 4.
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ed_q
19:24
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