Из-за Cyberpunk 2077 разработчики Everspace 2 решили перенести ранний релиз проекта на январь
Разработчики из Rockfish Games решили не испытывать судьбу и объявили о том, что выход космического экшена Everspace 2 в раннем доступе состоится не в середине декабря, а в январе. Как вы уже поняли из заголовка данного новостного материала, причиной тому стал перенос на 10 декабря выхода Cyberpunk 2077.
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Как пишут разработчики, после выхода Cyberpunk 2077 все игровые информационные ресурсы будут не одну неделю освещать эту одну из самых ожидаемых AAA-игр в истории. И это ещё полбеды: Rockfish утверждает, что у Everspace 2 и Cyberpunk 2077 помимо всего прочего значительно пересекаются аудитории.
На днях, напомним, уступить Cyberpunk 2077 место в полосе декабрьских релизов решили разработчики Path of Exile, отложившие на январь выпуск крупного обновления-дополнения 3.13.
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