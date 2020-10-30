Разработчики из Rockfish Games решили не испытывать судьбу и объявили о том, что выход космического экшена Everspace 2 в раннем доступе состоится не в середине декабря, а в январе. Как вы уже поняли из заголовка данного новостного материала, причиной тому стал перенос на 10 декабря выхода Cyberpunk 2077.

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Как пишут разработчики, после выхода Cyberpunk 2077 все игровые информационные ресурсы будут не одну неделю освещать эту одну из самых ожидаемых AAA-игр в истории. И это ещё полбеды: Rockfish утверждает, что у Everspace 2 и Cyberpunk 2077 помимо всего прочего значительно пересекаются аудитории.

На днях, напомним, уступить Cyberpunk 2077 место в полосе декабрьских релизов решили разработчики Path of Exile, отложившие на январь выпуск крупного обновления-дополнения 3.13.