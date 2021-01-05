Трассировка лучей в хорроре The Medium будет работать в двух режимах
О том, что в психологическом хорроре The Medium будет применяться технология трассировки лучей, нам известно ещё с лета — с момента публикации системных требований проекта. Однако подробностями работы «рейтрейсинга» конкретно в The Medium разработчики из Bloober Team долгое время не делились. К счастью, вчера команда создателей игры пролила немного света на популярные нынче «лучи».
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Итак, по словам разработчиков, в The Medium трассировка лучей применяется для повышения качества теней, отражений, глобального затенения, а также эффектов гибридной полупрозрачности. Полноту «лучевых» эффектов можно будет увидеть только в режиме «Качество». Второй режим — «Производительность» — значительно снизит качество трассировки лучей в игре, оставив эту технологию лишь для улучшения отражений и глобального затенения.
Стоит напомнить, что для воспроизведения The Medium с трассировкой разработчики рекомендуют иметь видеокарту хотя бы уровня GeForce RTX 2080.
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Релиз The Medium запланирован на 28 января.
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