Время шуток про SSD: стали известны системные требования ужастика The Medium
Студия Bloober Team опубликовала системные требования своего любопытного «ужастика» The Medium, в котором нам предстоит существовать сразу в двух игровых реальностях. Данной механикой и обусловлена полная «некстгенность» проекта, что выражено в его системных требованиях для PC. Самое любопытное в том, что разработчики прямо рекомендуют использовать для The Medium не просто накопитель, а именно SSD, наличием которого в своих новых консолях так гордятся Microsoft и, особенно, Sony.
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Итак, минимальные системные требования The Medium следующие (разрешение 1080p, низкая детализация, трассировка лучей выключена):
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 390X;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Средние системные требования (разрешение 4K, высокая детализация, трассировка лучей выключена):
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon 5700XT;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Рекомендованные системные требования (разрешение 4K, высокая детализация, трассировка лучей активна):
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Релиз The Medium запланирован на конец этого года на PC и Xbox Series X.
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