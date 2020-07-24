Студия Bloober Team опубликовала системные требования своего любопытного «ужастика» The Medium, в котором нам предстоит существовать сразу в двух игровых реальностях. Данной механикой и обусловлена полная «некстгенность» проекта, что выражено в его системных требованиях для PC. Самое любопытное в том, что разработчики прямо рекомендуют использовать для The Medium не просто накопитель, а именно SSD, наличием которого в своих новых консолях так гордятся Microsoft и, особенно, Sony.

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Итак, минимальные системные требования The Medium следующие (разрешение 1080p, низкая детализация, трассировка лучей выключена):

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 390X;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);

64-разрядная операционная система Windows 10.

Средние системные требования (разрешение 4K, высокая детализация, трассировка лучей выключена):

процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon 5700XT;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Рекомендованные системные требования (разрешение 4K, высокая детализация, трассировка лучей активна):

процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);

64-разрядная операционная система Windows 10.

Релиз The Medium запланирован на конец этого года на PC и Xbox Series X.