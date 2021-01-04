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Авторы Kingdom Come Deliverance опровергли информацию о планах по выпуску игры на Nintendo Swtich

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Вчера днём в Сети появилась информация о том, что студия Warhorse якобы готовит версию своей средневековой ролевой игры Kingdom Come Deliverance для гибридной консоли Nintendo Switch. Утечка выглядела вполне правдоподобно, ведь её источником стал официальный сайт Nintendo, но иногда даже кажущиеся самыми достоверными слухи и утечки оказываются ложными. Сегодня вышеописанную информацию в своём Twitter опроверг менеджер Warhorse Studios по связям с общественностью.

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По его словам, хоть Warhorse и хотела бы выпустить Switch-версию Kingdom Come Deliverance, на данный момент её в планах нет. Сейчас компания выясняет, кто осмелился посчитать иначе и пустить соответствующий слух.

Учитывая сильно ограниченные вычислительные мощности Nintendo Switch, возможно, это и к лучшему.

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kingdom come deliverance warhorse studios warhorse
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