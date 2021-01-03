Похоже, Kingdom Come Deliverance заглянет на Switch уже в следующем месяце
С ростом популярности гибридной консоли Nintendo Switch вполне закономерно, что многие издатели и разработчики стремятся портировать на неё свои проекты. И вот, похоже, скоро на экранах этой портативной «приставки» появится средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance.
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Соответствующее упоминание на официальном японском сайте Nintendo обнаружили внимательные пользователи. Судя по найденной информации, Kingdom Come Deliverance заглянет на Switch уже 18 февраля. Разработчики игры пока не подтвердили информацию, поэтому к ней в любом случае следует относиться скептически.
Напомним, что Kingdom Come Deliverance вышла в свет на «больших» платформах в феврале 2018 года, и за это время получила очень высокие пользовательские оценки. В Steam, например, её к прохождению рекомендуют 80 % всех решившихся оставить рецензию игроков.
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