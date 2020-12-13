Продолжающаяся пандемия, лишившая людей практически всех популярных развлечений кроме видеоигр, фактор выходных, а также релиз Cyberpunk 2077 поспособствовали тому, чтобы Steam установил очередной рекорд одновременно присутствующих в системе пользователей.

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Как сообщает портал SteamDB, несколько часов назад в Steam присутствовали 24 776 635 пользователей. Строго говоря, рекорд не очень сильно опережает предыдущий показатель, зафиксированный в конце марта—начале апреля: тогда он составлял 24,15 млн пользователей.

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Что же касается самых популярных в Steam игр, то если не считать «врыв» Cyberpunk 2077, то ничего особо интересного не наблюдается: на момент написания данной заметки лидером была Counter-Strike Global Offensive с 943 тысячами игроков, на втором месте — Cyberpunk 2077 с 888,8 тысячами пользователей. Dota 2 на третьем месте с 470-тысячным «онлайном».