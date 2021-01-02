Ремейк SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom выйдет на Android и iOS
За минувший год объём рынка видеоигр, по понятным причинам, вырос до 175 млрд долларов США, из которых почти половина приходится на мобильные устройства. В связи с этим желание разработчиков распространить свои игры именно на мобильные платформы выглядит более чем ожидаемым.
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И вот, сегодня стало известно, что на устройства под управлением Android и iOS заглянет замечательное приключение SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated — ремейк одноимённой игры 2003 года выпуска. Ждать осталось уже совсем недолго: на «мобильниках» проект появится уже 21 января.
На «больших» платформах SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, напомним, появился в начале прошлого лета и получил очень высокие пользовательские оценки.
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