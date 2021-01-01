Подводя итоги уходящего года в подкасте Ларри Гриба, руководитель направления Xbox в Microsoft Фил Спенсер не мог не затронуть тему покупки ZeniMax Media, а вместе с ней (вернее, в её составе) и Bethesda Softworks. Формально сделка должна завершиться уже в наступившем году, и, как отметил Спенсер, команде Xbox не терпится начать работать с Bethesda как единой компанией.

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По словам Спенсера, команды Bethesda будут иметь огромное, если не сказать решающее влияние для продвижения прогресса Xbox, а сама компания станет «невероятным» приобретением к внутренним студиям Microsoft.

Отдельно Спенсер упомянул Starfield — следующую масштабную ролевую игру от Bethesda Game Studios, действие которой развернётся в научно-фантастическом сеттинге. Ничего конкретного Спенсер касательно Starfield не сказал, но из контекста становится ясно, что огромная доля того запланированного влияния на прогресс Xbox придётся именно на эту космическую ролевую игру.

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Про The Elder Scrolls VI в подкасте не проронили ни слова. Оно и немудрено: сначала в любом случае должна выйти Starfield, и лишь спустя какое-то время после её релиза можно начать говорить о новых «Свитках». А когда выйдет Starfield — пока даже приблизительно неизвестно.