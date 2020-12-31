Издательство Devolver Digital запланировало на следующий год пять неанонсированных игровых релизов
Издательство Devolver Digital, известное своим нестандартным, а потому — запоминающимся подходом к презентациям и публикации новостей, в своём официальном Twitter в откровенно шутливой форме рассказало о планах на наступающий год. В недавнем «посте» компания спросила у игроков, какую из пяти неанонсированных игр они ждут больше всего.
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Получается, что у Devolver Digital на следующий год запланировано как минимум одиннадцать релизов: пять неанонсированных, а также шесть уже представленных — Weird West, Olija, Shadow Warrior 3, Loop Hero, Boomerang X и Card Shark. Естественно, ни один из этих проектов не «тянет» на уровень AAA, но продуктивность подопечных Devolver Digital коллективов определённо вызывает восторг.
Стоит напомнить, что Devolver Digital недавно стала владелицей хорватской студии Croteam, в настоящее время трудящейся над сиквелом замечательной головоломки The Talos Principle. Сроками выхода проект пока не обладает.
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