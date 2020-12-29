Урок Cyberpunk 2077 усвоен: S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдёт стороной консоли прошлого поколения
Показ первого тизер-трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся этим летом, тогда же дополнительно было объявлено о временной эксклюзивности проекта. Сначала он должен выйти на PC и Xbox Series, а уже потом — на других игровых платформах. Понятное дело, что игра просто обязана потом выйти на PlayStation 5, а вот ситуация с консолями прошлого поколения оставалась невыясненной до конца. Окончательно ситуацию прояснил PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров.
реклама
В своём Twitter-аккаунте Захар предельно чётко дал понять, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PC и Xbox Series X|S. Причём, на консолях проект будет доступен в Xbox Game Pass с первого дня продаж. Для PlayStation 5 же игра официально пока не анонсирована, а вот по поводу консолей прошлого поколения PR-менеджер GSC высказался пару дней назад в другой социальной сети. Всё просто: у S.T.A.L.K.E.R. 2 нет версий для консолей прошлого поколения.
Остальное осталось без изменений. То есть, даты релиза у проекта нет, списка поддерживаемых со старта цифровых магазинов для PC мы тоже пока не знаем.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила