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Урок Cyberpunk 2077 усвоен: S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдёт стороной консоли прошлого поколения

Это уже точно.
5
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Показ первого тизер-трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся этим летом, тогда же дополнительно было объявлено о временной эксклюзивности проекта. Сначала он должен выйти на PC и Xbox Series, а уже потом — на других игровых платформах. Понятное дело, что игра просто обязана потом выйти на PlayStation 5, а вот ситуация с консолями прошлого поколения оставалась невыясненной до конца. Окончательно ситуацию прояснил PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров.

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В своём Twitter-аккаунте Захар предельно чётко дал понять, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PC и Xbox Series X|S. Причём, на консолях проект будет доступен в Xbox Game Pass с первого дня продаж. Для PlayStation 5 же игра официально пока не анонсирована, а вот по поводу консолей прошлого поколения PR-менеджер GSC высказался пару дней назад в другой социальной сети. Всё просто: у S.T.A.L.K.E.R. 2 нет версий для консолей прошлого поколения.

Остальное осталось без изменений. То есть, даты релиза у проекта нет, списка поддерживаемых со старта цифровых магазинов для PC мы тоже пока не знаем.

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Урок Cyberpunk 2077 усвоен: S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдёт стороной консоли прошлого поколения
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Я хз вообще какой смысл ждать сталкер 2, когда разрабы оригинала сделали уже свой сталкер под названием метро, а тут просто чел хочет покушать за счёт имени.
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Урок Cyberpunk 2077 усвоен: S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдёт стороной консоли прошлого поколения
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