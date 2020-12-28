Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Metacritic назвал десять лучших PC-игр уходящего года

Интересный «топчик» выдался.
18
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке

Вслед за OpenCritic небольшие итоги уходящего года решил подвести и агрегатор Metacritic. Пару часов назад официальный Twitter-аккаунт агрегатора предложил всем ознакомиться с десяткой лучших PC-игр уходящего года по версии профессиональных критиков и обозревателей.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

«Топ» выглядит следующим образом (в скобках указан средний балл по итогам всех собранных Metacritic’ом рецензий):

  • Half-Life Alyx (93);
  • Hades (93);
  • Microsoft Flight Simulator (91);
  • Crusader Kings III (91);
  • Spelunky 2 (91);
  • There is no game Wrong dimension (89);
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (88);
  • Ori and the Will of the Wisps (88);
  • Halo The Master Chief Collection — Halo 3 (88);
  • F1 2020 (88).

Ради соблюдения справедливости от себя добавим, что на одиннадцатом месте с 88 баллами также разместилась DOOM Eternal, которая вполне могла быть в «топе» на месте любой из других игр с 88 баллами.

реклама

Что же касается Cyberpunk 2077 как самой ожидаемой игры этого года, то в вышеуказанном «топе» она занимает восемнадцатую позицию; вернее, делит её с Death Stranding (PC), Observer System Redux, Panzer Corps 2, Desperados III и Monster Train. Заслуженное ли соседство — вопрос риторический.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Metacritic назвал десять лучших PC-игр уходящего года
18
Католическое Рождество 2020 года стало самым популярным для Steam по числу активных пользователей
2
Авторы Titanfall и Apex Legends ищут специалиста для работы над проектом в новой франшизе
+
По слухам, амбициозная Elden Ring от авторов Dark Souls почти готова и проходит стадию финальной «полировки»
3
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: Stranded Deep
49
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
10

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 90
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
90
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
35
5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
9

Сейчас обсуждают

omoikane
23:50
коробка хороша, но я бы ее не купил. Тупо лучшие экзы на косноли на ПСках. А на коробке экзов по факту нет.
PlayStation 5 продаётся вдвое лучше чем пара Xbox Series X/S - консоль Microsoft обходит даже Switch
Magnum79
23:50
Спокуха, уважаемый! Ничего из перечисленного никогда не наблюдал, уж сколько лет с этими шпильками не расстаюсь.
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
omoikane
23:49
Идиота видно издалека. В сони железо АМДшное :D
PlayStation 5 продаётся вдвое лучше чем пара Xbox Series X/S - консоль Microsoft обходит даже Switch
Farid Kovalenko
23:49
"Павел Сасько рассказал, что игроки смогут владеть несколькими автомобилями. Их можно будет коллекционировать и ставить в специальных гараж, о чем сам Павел говорил еще на E3 2019. Игроки вспомнили, ...
Metacritic назвал десять лучших PC-игр уходящего года
tarick
23:49
Хотел сыну купить ps5 на НГ - по вменяемым ценам их нет. Зато в полтора раза дороже - десятки предложений от магазинов и сотни объявлений от частных барыг.
PlayStation 5 продаётся вдвое лучше чем пара Xbox Series X/S - консоль Microsoft обходит даже Switch
HiLink
23:47
аминь-алюминь
Techland поделится новостями о Dying Light 2 в следующем году
Иванов Иван
23:44
AMD - R.I.P. (1969 - 2021)
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
R2R
23:44
Мимика-то какое отношение к рейтрейсингу и производительности имеет? Это вопрос не производительности, а отсутствия нормального программного движка, способного адекватно воспроизводить человеческие эм...
Следующий флагман NVIDIA может получить на 75% больше CUDA-ядер
Renegade1979
23:43
Похоже любители низкоуровневых потанцевалов куда-то пропали, а с заточкой игры под конкретную архитектуру будет неважно, 36 CU были GCN или RDNA 2, частота будет влиять гораздо больше
PlayStation 5 продаётся вдвое лучше чем пара Xbox Series X/S - консоль Microsoft обходит даже Switch
Axary
23:39
И как это связано с тем, что вы мешаете в кучу оценку игры и оценку действий компании?
Metacritic назвал десять лучших PC-игр уходящего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем