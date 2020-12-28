Вслед за OpenCritic небольшие итоги уходящего года решил подвести и агрегатор Metacritic. Пару часов назад официальный Twitter-аккаунт агрегатора предложил всем ознакомиться с десяткой лучших PC-игр уходящего года по версии профессиональных критиков и обозревателей.

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«Топ» выглядит следующим образом (в скобках указан средний балл по итогам всех собранных Metacritic’ом рецензий):

Half-Life Alyx (93);

Hades (93);

Microsoft Flight Simulator (91);

Crusader Kings III (91);

Spelunky 2 (91);

There is no game Wrong dimension (89);

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (88);

Ori and the Will of the Wisps (88);

Halo The Master Chief Collection — Halo 3 (88);

F1 2020 (88).

Ради соблюдения справедливости от себя добавим, что на одиннадцатом месте с 88 баллами также разместилась DOOM Eternal, которая вполне могла быть в «топе» на месте любой из других игр с 88 баллами.

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Что же касается Cyberpunk 2077 как самой ожидаемой игры этого года, то в вышеуказанном «топе» она занимает восемнадцатую позицию; вернее, делит её с Death Stranding (PC), Observer System Redux, Panzer Corps 2, Desperados III и Monster Train. Заслуженное ли соседство — вопрос риторический.