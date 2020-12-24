В магазине Ubisoft обнаружили Switch-версию ремейка Prince of Persia The Sands of Time
Как это часто бывает в современной игровой промышленности, официальному анонсу ремейка Prince of Persia The Sands of Time в сентябре предшествовала череда утечек, одна из которых гласила, что проект создаётся в том числе для Nintendo Switch. Однако анонсирующая информация эту утечку опровергла: в списке платформ гибридной консоли от Nintendo не оказалось.
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Но, похоже, в конечном счёте утечки всё же были правдивы: внимательные посетители магазина Ubisoft наткнулись на то, что на страничке ремейка Prince of Persia The Sands of Time появилось упоминание Switch-версии. Более того, функциональность магазина даже подразумевает оформление соответствующего предзаказа, однако при попытке встречает нас сообщением-ошибкой о том, что товара больше нет в наличии.
В начале декабря стало известно, что ремейк этой легендарной игры выйдет 18 марта, то есть, на два месяца позже, чем изначально планировалось.
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