Psychonauts 2 была анонсирована так давно, что, кажется, прошла уже целая вечность. С тех пор многое изменилось: студия Double Fine стала частью Microsoft, благодаря чему проект удалось расширить за счёт вырезанного ранее из-за недостатка финансов контента, да и в целом дела пошли в гору. Сегодня дядюшка Тим Шейфер опубликовал предпраздничный видеоролик, в котором рассказал о ближайшем будущем Psychonauts 2.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Итак, по словам Шейфера, основная работа над игрой уже практически завершена. К концу года проект будет полностью готов для прохождения с начала и до конца, а с января разработчики приступят к так называемой полировке — устранению ошибок, проведению оптимизационных работ и тому подобному.

Столь длительное производство Psychonauts 2 во многом связано с нежеланием Double Fine Studios прибегать к переработкам: по словам Шейфера, после первой Psychonauts, над которой разработчики могли корпеть по двенадцать часов в сутки, студия стала с большей ответственностью относиться к данному явлению.

реклама

реклама

Релиз долгожданного проекта уже не за горами и состоится в следующем году.