Double Fine почти завершила работу над Psychonauts 2
Psychonauts 2 была анонсирована так давно, что, кажется, прошла уже целая вечность. С тех пор многое изменилось: студия Double Fine стала частью Microsoft, благодаря чему проект удалось расширить за счёт вырезанного ранее из-за недостатка финансов контента, да и в целом дела пошли в гору. Сегодня дядюшка Тим Шейфер опубликовал предпраздничный видеоролик, в котором рассказал о ближайшем будущем Psychonauts 2.
реклама
Итак, по словам Шейфера, основная работа над игрой уже практически завершена. К концу года проект будет полностью готов для прохождения с начала и до конца, а с января разработчики приступят к так называемой полировке — устранению ошибок, проведению оптимизационных работ и тому подобному.
Столь длительное производство Psychonauts 2 во многом связано с нежеланием Double Fine Studios прибегать к переработкам: по словам Шейфера, после первой Psychonauts, над которой разработчики могли корпеть по двенадцать часов в сутки, студия стала с большей ответственностью относиться к данному явлению.
реклама
реклама
Релиз долгожданного проекта уже не за горами и состоится в следующем году.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила